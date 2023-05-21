بروسيا دورتموند يحقق انتصاراُ ويقترب من لقب الدوري

حقق نادي بروسيا دورتموند، مساء اليوم الأحد، انتصاراً كبيراً في الدوري الألماني لكرة القدم، بفوزه خارج ملعب على مستضيفه أوجسبورج بثلاثية نظيفة في الأسبوع الـ33 وقبل الأخير من عُمر الدوري.

وكان قد استغل فريق بروسيا سقوط المتصدر السابق بايرن ميونخ يوم أمس على أرضه أمام لايبزيج العنيد بهدف لثلاثة ليخطف الصدارة بفارق نقطتين، ورفع الفريق رصيده من النقاط إلى 70 في صدارة "البوندسليجا".

ويرجع الفضل بهذا الفوز إلى اللاعب العاجي سباستيان هيلر "قاهر السرطان" الذي سجل هدفي الفوز خلال الشوط الثاني من زمن اللقاء، وهو غاب عن الفريق منذ بداية الموسم بعد تشخيص اصابته بالمرض قبل بدء الدوري، وعاد للعب مجددا في شهر آذار/ مارس المنصرم، وتكفل زميله جوليان براندت في إضافة الهدف الثالث في الوقت بدل الضائع من زمن اللقاء.

ويسعى نادي بروسيا دورتموند لاحراز اللقب الذي توج به بايرن ميونخ لوحده خلال السنوات العشرة الأخيرة وتحديدا منذ موسم 2012-2013، وفي حال فوزه سيرفع رصيده من الألقاب إلى 9 ليتشارك بالمركز الثاني مع نورنبرغ، وكان آخر لقب أحرزه بروسيا موسم 2011-2012.

جدير ذكره أنه تبقى لبروسيا دورتموند مباراة على أرضه في الجولة الأخيرة عندما يستضيف نادي ماينز 05 ويبحث عن الفوز للتويج باللقب دون انتظار نتيجة بايرن ميونخ الذي يحل ضيفا ثقيلا على كولن.