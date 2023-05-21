مستوطنون يعربدون في الخليل بعد استيلائهم على مبنى في البلدة القديمة

نفذ عشرات المستوطنين المتطرفين عمليات عنف وعربدة في الخليل القديمة مساء اليوم الأحد 21/5/2023، في سياق احتفالاتهم بالاستيلاء على أحد المباني والانتهاء من ترميمه.

وقال الناشط ضد الاستيطان عارف جابر، إن المستوطنين نظموا مسيرة استفزازية في شارع السهله بالبلدة القديمة من المدينة، واحتلفوا بانتهاء ترميمهم لأحد المباني التي استولوا عليها قبل نحو عشر سنوات، وسط اعمال عربدة وهتافات عنصرية ضد أهالي المدينة، فيما انتشرت قوات الاحتلال في المنطقة لتوفير الحماية لهم، وسط فرض إجراءات وتدابير عسكرية مشددة، شملت عرقلة حركة المواطنين والتضييق عليهم.