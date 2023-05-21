يزيل النوم من عيون المؤسسة الأمنية

قناة عبرية: هذا هو السلاح الذي لم يعرضه حزب الله في مناورته..!

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 10:21 م
21 مايو 2023
صواريخ حزب الله
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ذكرت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الأحد 21-5-2023، أن السلاح الذي لم يعرض في مناورة حزب الله اليوم هو الصواريخ الدقيقة وأنها هي التي تُقلق المؤسسة الأمنية الصهيونية.

وقالت القناة الـ13 العبرية: "إن حزب الله لم يعرض في المناورة التي أجراها اليوم أحد أهم الأسلحة التي لديه، وهو سلاح الصواريخ الدقيقة".

وأضافت القناة العبرية: "هذا السلاح يعتبر المشكلة التي تزيل النوم من عيون المؤسسة الأمنية "الإسرائيلية".

ونظم حزب الله اللبناني، صباح اليوم الأحد 21/5/2023، مناورة عسكرية بالذخيرة الحية في أحد معسكراته في الجنوب بمحاذاة معلَم مليتا بمشاركة مقاتلين من مختلف الاختصاصات العسكرية بمناسبة الذكرى الـ23 لتحرير جنوب اللبناني من الاحتلال "الإسرائيلي".

 

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