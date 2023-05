سعره صادم ومكوناته غريبة: أغلى "آيس كريم" في العالم

دخلت شركة "سيلاتو" اليابانية موسوعة غينيس للأرقام القياسية بعد إنتاجها أغلى "آيس كريم" في العالم بثمن خيالي ومكونات تبدو غريبة ونادرة.

ووفقا لما أعلنته الشركة، فإن تناول أغلى آيس كريم في العالم يكلفك نحو 6696 دولارًا للقطعة الواحدة، ويتميز بمكونات تعد الأفخم والأكثر ندرة وتوجد عادةً في قوائم المطاعم الذواقة.

وذكرت غينيس، عبر موقعها الرسمي، أن تكلفة "بولة الآيس كريم" الرائد اللذيذ المسمى بـ"ياكويا" تبلغ 873.400 ين ياباني (5469 جنيهًا استرلينيًا و6696 دولارًا أمريكيًا)، وهو ما سيكون أيضًا كافيًا لشراء سيارة مستعملة، على حد وصفها.

وأضافت: "لم يكن صنع أغلى آيس كريم هو الهدف الوحيد لسيلاتو، إذ أرادت دمج المكونات الأوروبية واليابانية معًا في شكل آيس كريم، ولفعل ذلك أحضرت الشركة تادايوشي يامادا، رئيس الطهاة في RiVi"، وهو مطعم في أوساكا معروف بمطبخه المبتكر.

السبب في ارتفاع سعر هذا الآيس كريم هو مكوناته، خاصة الكمأة البيضاء النادرة المزروعة في ألبا بإيطاليا والتي يبلغ سعرها مليوني ين ياباني (ما يقرب من 12000 جنيه استرليني أو 15192 دولارًا أمريكيًا) للكيلوغرام الواحد.

وتشمل المكونات الخاصة الأخرى بارميجيانو ريجيانو Parmigiano Reggiano، وأيضا Sake lees وهو مكون ياباني تقليدي يعد منتجًا ثانويًا لعملية إنتاج الساكي.

وذكر موقع Eat this, not that أن الشركة صنعت "هذا الآيس كريم بمكونات من الكمأة البيضاء والجبن وبعض أوراق الذهب الصالحة للأكل".

وتأتي هذه الحلوى باهظة الثمن أيضًا بزيت الكمأة الأبيض الذي يُقصد سكبه فوق الجيلاتي مع ملعقة معدنية مصنوعة يدويًا من نفس التقنيات والمواد المستخدمة في بناء المعابد والأضرحة، وفقًا لسيلاتو.

وتصف شركة سيلاتوش أحدث ابتكارتها "بياكويا" بأنه "جيلاتي غني وناضج مع رائحة حسية وفريدة من نوعها"، بفضل تلك المكونات المعقدة اللذيذة.

وقال أحد ممثلي سيلاتو في بيان لموسوعة غينيس: "لقد استغرق تطويرنا أكثر من عام ونصف، مع الكثير من التجارب والأخطاء للحصول على المذاق الصحيح".