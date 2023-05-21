كتلة الصحفي الفلسطيني ترحب بدعوة "الشعبية" لإجراء حوار بين الأجسام الصحفية

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:45 م
21 مايو 2023
كتلة الصحفي الفلسطيني، ومنتدى الاعلاميين الفلسطينيين (9).JPG
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رحبت كتلة الصحفي الفلسطيني، مساء اليوم الأحد، بدعوة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين لإجراء حوار بين الأجسام الصحفية، يُفضي لعقد مؤتمر النقابة خلال فترة يُتفق عليها دون إقصاء أحد.

ودعت الكتلة في بيان صحفي مُقتضب، الرفيق المناضل جميل مزهر نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لرعاية هذا الحوار والبدء به فوراً.

وإليكم نص البيان:

بيان صادر عن كتلة الصحفي الفلسطيني الذراع النقابي الصحفي لحركة المقاومة الاسلامية حماس حول انتخابات نقابة الصحفيين

ترحب كتلة الصحفي الفلسطيني بدعوة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين لإجراء حوار بين الأجسام الصحفية يُفضي لعقد مؤتمر النقابة خلال فترة يُتفق عليها دون إقصاء أحد.

وتدعو الكتلة الرفيق المناضل جميل مزهر نائب الامين العام للجبهة الشعبية لرعاية هذا الحوار والبدء به فوراً.

الأحد 21 مايو 2023

 

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