بالصور وزارة الحج السعودية تكشف مستجدات تصاريح أداء العمرة

كشفت وزارة الحج والعمرة السعودية، مساء يوم الأحد 21-5-2023، عن المستجدات الجديدة الخاصة بتصاريح أداء العمرة استعدادا لاستقبال الحجاج.

وقالت وزارة الحج والعمرة السعودية في تصريح لها عبر تويتر:"آخر موعد لإصدار تصاريح أداء العمرة هو 15 ذو القعدة 1444هـ ، حيث غردت قائلة: "تقبّل الله منّا ومنكم صالح الأعمال".

وأشارت إلى أن تأشيرة العمرة لا تسمح بأداء مناسك الحج ، مضيفة: "آخر موعد لقدوم حاملي تأشيرة العمرة 15 ذو القعدة 1444 هـ ، آخر موعد لمغادرة المعتمرين 29 ذو القعدة 1444 هـ".

ونشرت الوزارة، صور وصول أول رحلة لحجاج 144 هـ حيث يستعدون لأداء مناسك الحج لهذا العام .

ونوهت إلى أن موسم الحج لهذا العام ينطلق تحت شعار (أذن بالناس)، حيث أطلقت وزارة الحجّ والعمرة الهويّة الإعلاميّة لموسم حج 1444 هجريّة.





