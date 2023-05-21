تحدي على "تيك توك" يجبر شركة كبيرة على دفع تعويضات بملايين الدولارات

أعلنت شركة هيونداي لصناعة السيارات عن نيتها دفع ما يقارب الـ 200 مليون دولار أمريكي تعويض لأصحاب السيارات في الولايات المتحدة، بسبب عدد من السرقات والحوادث الناجمة عن تحدي جديد انتشر على تطبيق تيك توك.

تمكنت شركة هيونداي التوصل إلى اتفاق تعويض ما يقارب الـ 9 ملايين من ملاك سيارات هيونداي وكيا تم أنتاجهم ما بين 2011- 2022 من طرازات مثل "توسون" و"سانتا في" و"إيلانترا"، بسبب تحدي تيك توك.

وتقوم فكرة التحدي الذي يحمل اسم "كيا تشالنج" على قيام عدد من الأشخاص تحت اسم كيا بويز بشرح من خلال مقاطع فيديو كيفية تشغيل سيارات من خلال استخداد سلك يو اس بي.

تسبب هذا التحديث في زيادة اعداد السرقات بشكل كبير، منا تسبب بوقوع ما يقارب الـ 14 حادث و8 وفيات.

وفي شهر فبراير أعلنت شركتي هيونداي وكيا عن تكفلهما بتغطية تكاليف برنامج خاص لمكافحة السرقة يهدف إلى تزويد السيارات بنظام منع التشغيل.

كما من المقرر أن تدفع الشركة للسيارات تعويضات مادية لأصحاب السيارات الذي تعرضوا للسرقة، وبشكل خاص الذين لم يحصلوا على تعويضات من شركات التأمين.

ويتعرض تطبيق تيك توك للهجوم مع مطالبات بحظره في عدد من الدول بسبب التحديات الخطيرة التي يطلقها مستخدميه بين فترة وأخرى، وتسبب هذه التحديات خسائر مادية وبشرية.