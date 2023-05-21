التجمع الاعلامي يرحب بدعوة الشعبية لحوار بين الأطر الصحفية

رحب التجمع الإعلامي الفلسطيني، اليوم الأحد 21/5/2023، بدعوة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين؛ لإطلاق حوار بين كافة المكونات والأطر الصحفية الفلسطينية، مطالباً بضرورة ترجمة هذه الدعوة بإعلان الرفاق في الجبهة عن انطلاق هذا الحوار ورعايته.

وأكد التجمع الإعلامي، استعداده التام، للحوار بقلب مفتوح وبذل كل الجهود لإنجاحه، والخروج بصيغة توافقية وصولاً لجسم نقابي قوي يمثل المجموع الصحفي كله.

كما دعا التجمع الإعلامي، رئيس اتحاد الصحفيين العرب السيد "مؤيد اللامي"، ونقيب الصحفيين المصريين السيد "خالد البلوشي" لزيارة غزة ورام الله، للمساهمة في الترتيب للبدء في حوار جاد يقود لنقابة قوية وموحدة وصولاً لانتخابات مهنية وشفافة وقانونية.