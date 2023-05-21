بالفيديو مانشستر سيتي يحقق لقب الدوري بفوزه على تشلسي

حقق مانشستر سيتي لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الأحد، بالفوز 1-صفر على غريمه تشلسي بهدف خوليان ألفاريز، في ظهوره الأخير على ملعب الاتحاد هذا الموسم.

وبهذا الفوز يحقق سيتي 12 فوزا متتاليا في الدوري، ولم يخسر في 21 مباراة في ملعب الاتحاد في كل المسابقات.

وفي أعقاب ذلك، اندفعت أعداد كبيرة من جمهور مانشستر سيتي إلى أرضية الملعب بعد انتهاء اللقاء، في احتفالات صاخبة سرعان ما أنهاها منظمو اللقاء استعدادا لتتويج اللاعبين أبطالا للدوري.

ولدى سيتي 88 نقطة من 36 مباراة، وبفارق 7 نقاط عن أرسنال صاحب المركز الثاني الذي خاض 37 مباراة.

وكان قد تجمد رصيد فريق المدرب فرانك لامبارد عند 43 نقطة ويحتل المركز 11.

وسجل الأرجنتيني ألفاريز هدف الفوز في الدقيقة 12، بعدما سدد كرة قوية دخلت شباك الحارس كيبا أريزابالاغا، واعتقد ألفاريز أنه أضاف الهدف الثاني، قبل إلغائه بسبب لمسة يد على رياض محرز.

جدير ذكره أنه مع حسم اللقب السبت، عقب خسارة أرسنال أمام نوتنغهام فورست، وتفكير سيتي في خوض نهائيين مرتقبين، في كأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، ترك المدرب جوسيب غوارديولا العديد من لاعبيه الأساسيين على مقاعد البدلاء، منهم الهداف إرلينغ هالاند.