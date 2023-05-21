مصرع 12 شخصاً في حادث تدافع بملعب في السلفادور

لقي 12 شخصاً مصرعهم، في حادثة اقتحام ملعب كرة قدم بالعاصمة سان سلفادور، بحسب ما أعلنته الشرطة السلفادورية.

وأعلنت شرطة سلفادور أن الحادث المأساوي نتج عن تدافع مشجعين حاولوا دخول استاد "كووس كاتلان" لمتابعة مباراة كرة قدم في الدوري المحلي بين فريقي أليانسا وسي دي فاس.

وأسفر الحادث عن وقوع 12 قتيلا في حصيلة أولية، فيما نُقل أكثر من مئة مصاب لتلقي العلاج في المستشفيات.

وأعلن رئيس البلاد ناييب بوكيله فتح تحقيق، وغرّد عبر تويتر “سيُحقّق مع الجميع: الفرق والإدارات والدولة ومكتب التذاكر والدوري والاتحاد”.

وقال الاتحاد السلفادوري لكرة القدم في بيان، إنه “يأسف بشدة” لما حدث في ملعب كوسكاتلان، وأضاف: “سنطلب تقريرًا على الفور عما حدث، وسنكشف المعلومات ذات الصلة في أقرب وقت ممكن”.