بايدن: العلاقات الأميركية الصينية ستشهد تحسناً قريباً

أكد الرئيس الأميركي، جو بايدن، اليوم الأحد 21-5-2023، أن العلاقات بين الولايات المتحدة والصين من المفترض أن "تتحسن قريبا جدا".

جاء ذلك في أعقاب أن أسقطت الولايات المتحدة الأمريكية منطاداً صينياً للتجسس مؤخراً فوق أجوائها.

وقال الرئيس الأميركي، بايدن في تصريح صحفي: "إن مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى اتفقت على نهج موحد لاتباعه مع الصين، يدعو إلى تنويع سلاسل التوريد لتقليل الاعتماد على دولة واحدة، وألمح إلى أنه يمكن أن يتحدث مع الرئيس الصيني قريبا".

وأضاف بايدن: "لا نسعى إلى الانفصال عن الصين، ونسعى إلى تحييد المخاطر وتنويع علاقتنا معها، مضيفا أن دول مجموعة السبع صارت متحدة أكثر من أي وقت مضى في "مقاومة الضغوط الاقتصادية، والتصدي للممارسات الضارة".

وتابع قائلاً: "يجب أن يكون لدينا خط ساخن مفتوح"، وأنه اتفق مع الرئيس الصيني، شي جينبينغ، خلال قمة مجموعة العشرين في جزيرة بالي الإندونيسية، في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، على إبقاء قنوات اتصالات مفتوحة لكن كل شيء تغير بعد ما وصفه بـ" المنطاد السخيف الذي كان يحمل ما يعادل سيارتي شحن من معدات التجسس".

وأشار بايدن إلى احتمال حدوث تحول في العلاقات بين الولايات المتحدة والصين قريبا، في تكرار لمضمون ما قاله للصحافيين قبل مغادرته لبلاده.

وقال بايدن: "فيما يتعلق بالتحدث مع (الصينيين)، أعتقد أنكم ستشهدون هذا التحسن في القريب العاجل".