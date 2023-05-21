حكومة الاحتلال تصادق على قرارات تشجع المستوطنين على تهويد القدس

قالت وسائل إعلام عبرية، أن حكومة اليمين "الإسرائيلي"، صادقت مساء اليوم الأحد 21/5/2023، على سلسلة قرارات تتعلق بتهويد القدس المحتلة.

ونقل موقع واي نت العبري، عن وزير السياحة الإسرائيلي حاييم كاتس، أنه سيتم رفع ميزانية تشجيع اقتحام حائط البراق في عامي 2023 - 2024، إلى 8 ملايين بعد أن كانت مقدرة بـ 4 ملايين فقط.

واعتبر أن هذا القرار مهم تاريخيًا ويظهر التزام الحكومة الإسرائيلية بالحفاظ على المنطقة ويهوديتها.

فيما ذكرت القناة العبرية السابعة، أنه تم تشكيل اللجنة الوزارية لشؤون القدس الكبرى، برئاسة مئير باروش.

وستتعلق مهام هذه اللجنة بإحياء "القدس كعاصمة لإسرائيل"، والعمل على تطوير ورفاهية سكانها، والمسؤولية عن السلطات التي تخدم المدينة.

واتخذت قرارات تتعلق بمشاريع لم يفصح عنها بهدف تهويد المدينة.