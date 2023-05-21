الاحتلال يقتحم بلدة بلعا شرق طولكرم 

اقتحمت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الأحد 21-5-2023، بلدة بلعا شرق مدينة طولكرم بالضفة الغربية المحتلة.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت بلدة بلعا، وداهمت عدداً من منازل المواطنين في الحي الغربي للبلدة.

وأوضحت المصادرـ أن قوات الاحتلال قامت بتفتيش المنازل تفتيشا دقيقا وحطمت محتوياتها، عرف من أصحابها الأسيران زيد ومجاهد حمدان، اللذان اعتقلا يوم الجمعة الماضي، إلى جانب تخريب مركبة أحد المواطنين كانت متوقفة في المكان.

ودارت مواجهات في البلدة بين الشبان وجنود الاحتلال الذين أطلقوا الأعيرة النارية وقنابل الصوت دون ان يبلغ عن اصابات او اعتقالات.