أطعمة "مفيدة جدا" لصحة القلب.. ما هي؟

من المعروف دوماً أن ارتفاع الكوليسترول في الدم حالة خطيرة، وفي حال تم الاستهتار بها وتركها دون علاج يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بمشاكل متعددة مثل السكتة القلبية والدماغية.

لذلك ينصح العديد من الأطباء والخبراء في مجال الصحة بضرورة الابتعاد عن الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة، والالتزام بتناول الأطعمة تخلو من هذه الدهون والغنية بالألياف مثل الفواكه والعديد من الأطعمة النباتية، ومن هذه الأطعمة ما يلي:

الشوفان

يوفر الشوفان أليافا قابلة للذوبان تسمى بيتا جلوكان، وعند ضمه إلى نظام غذائي صحي يكون له تأثير في خفض الكوليسترول.

فواكه وخضروات

توفر الفواكه والخضروات المزيد من الألياف القابلة للذوبان ومضادات الأكسدة. ويمكنك إضافة التوت أو الموز إلى العصيدة، أو إضافة بعض الطماطم أو السبانخ أو الفطر إلى وجبة الإفطار المطبوخة.

فول الصويا

أطعمة الصويا، مثل حليب الصويا ولبن الصويا والتوفو وفول إدامامي، مهمة لخفض مستويات الكوليسترول في الدم، ويجب تاستخدام حليب الصويا في الشوفان أو إضافة بعض زبادي الصويا إلى الفواكه على الإفطار.

المكسرات

المكسرات مفيدة لصحة القلب لما تحتويه من دهون صحية، معروفة باسم الدهون غير المشبعة، وهي مفيدة لخفض نسبة الكوليسترول.

ويوصي الأطباء بضرورة اختيار 30 غراما من المكسرات النيئة وغير المملحة، والتي يمكن أن تشمل اللوز والجوز والكاجو وغيرها، ويمكن رش القليل من المكسرات أو البذور على وجبة الإفطار لزيادة تناولك للدهون الصحية للقلب.