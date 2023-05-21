الإمارات تدين اقتحام وزير "إسرائيلي" المسجد الأقصى المبارك

أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأحد، اقتحام وزير إسرائيلي للمسجد الأقصى المبارك تحت حماية الشرطة الإسرائيلية.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان صدر عنها، موقف دولة الإمارات الثابت بضرورة توفير الحماية الكاملة للمسجد الأقصى، ووقف الانتهاكات الخطيرة والاستفزازية فيه.

وشددت على أهمية دعم جميع الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط قدما، وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد الوصول إلى حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.