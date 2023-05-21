تحليل مناورات حزب الله.. رسائل ثلاث ما هي؟

اعتبر المختص في الشؤون الإقليمية، خليل نصرالله، أن مشهد المناورات العسكرية التي أجرتها المقاومة الإسلامية "حزب الله" في أحد معسكراتها، اليوم الأحد، لا يمكن اختصارها بكلمات، فوراء كل تفصيل في المناورة حكاية من الاستعداد والعمل، عمره سنوات من مراكمة الخبرة والاستعداد.

واعتقد نصر الله في حديث لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن من أبرز ما يمكن استنتاجه من خلال المحاكاة العسكرية لاقتحام مستوطنة "إسرائيلية"، وتفجير الجدار وعبور مجموعات من المقاومين، وتنفيذ علمية أسر بدقائق معدودة وانسحاب المقاتلين، واستخدام مسيرات مسلحة، هو ثلاث رسائل:

- إبداء المقاومة الاستعداد والإعداد لصد أي عدوان "إسرائيلي" بل وتنفيذ خطط هجومية وعدم الإكتفاء بالدفاع.

- محاكاة اقتحام مستوطنة بعد تنفيذ قصف تدميري ومن ثم تفجيرها.

- تدمير جدار مشابه للجدار الفاصل بين لبنان وفلسطين المحتلة، والعبور إلى الاراضي الفلسطينية، وفي هذه النقطة رسالة مهمة بأن لكل حصن أسلوب لاقتحامه.

ورأى المختص في الشؤون الإقليمية، أن الرسائل الثلاثة موجهة إلى العدو "الإسرائيلي"، الذي يضج إعلامه وبعض قادته بالمناورة منذ أيام بها، وينظرون إليها كرسالة تعنيهم، وهم محقون، ناهيك عن أن جرأة حزب الله في تنفيذها أمام الإعلام وبالذخيرة الحية وفي الجنوب، سابقة في تاريخ "الحزب"، وتقصد المعنيون كل تفصيل فيها كنوع من التحدي للعدو الذي يناور شمال الأراضي المحتلة.

كما اعتقد أن المقاومة أوصلت رسالتها بدقة، ومن خلال رسائل المناورة التي ذكرناه، ويمكن التأكيد أنها تصب في خانة الاستعداد على امتداد "محور المقاومة" لحرب الجبهات المفتوحة.

واعتبر نصر الله، أن المقاومة أوصلت رسالتها للعدو بهذه المناورة، ومن جهة أخرى أرست عامل الطمأنينة للبنان وشعبه ودولته بأن الأرض اللبنانية مصونة أمام لبنان، وأن المقاومة التي حررت عام ٢٠٠٠ الأرض بمختلف فصائلها، جاهزة اليوم لمواصلة مهمة الحماية والدفاع بما فيه مصلحة لبنان وشعبه.