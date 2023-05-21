بالصور تفاصيل مرعبة لـ "سلاح ستوبور" الذي ظهر لأول مرة بعرض عسكري لحزب الله

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 05:45 م
21 مايو 2023
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ظهر سلاح "ستوبور" الروسي لأول مرة، اليوم الأحد في أيدي مقاتلي حزب الله اللبناني خلال مناورة عسكرية نظمتها المقاومة اللبنانية احتفاءً بالذكرى الـ (23) لتحرير الجنوب اللبناني من الاحتلال الإسرائيلي.

 وتصدرت صورة أحد مقاتلي حزب الله الذين يمتلكون سلاح ستوبور مواقع الانترنت ومنصات التواصل الاجتماعي تعبيرًا عن استغراب الكثير من النشطاء من شكل السلاح الذي يشكل خطرًا مرعبًا وكبيرًا على الاحتلال الإسرائيلي.

وسلاح "ستوبور" هو صناعة روسية ويختص بمكافحة الطائرات والمروحيات المسيرة على مسافة حتى 2000 متر، وتعتمد البندقية الإلكترونية خلال عملها على الاستفادة من الخوارزميات الداخلية "للدرون" ويتم تحويل نظام عملها إلى الهبوط.

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