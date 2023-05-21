بالصور مناورة عسكرية للمقاومة الإسلامية في أحد معسكراتها جنوبًا

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مناورة عسكرية للمقاومة الإسلامية في أحد معسكراتها جنوبًا
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 04:31 م
21 مايو 2023
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