بالصور مناورة عسكرية للمقاومة الإسلامية في أحد معسكراتها جنوبًا

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 04:31 م
21 مايو 2023
مناورة
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