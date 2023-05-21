الهباش: استمرار وزراء الاحتلال اقتحام الأقصى سيقود إلى اشعال المنطقة

حذر قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، اليوم الأحد21/5/2023م، من أن استمرار اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك، وعلى رأسهم "الوزير المتطرف إيتمار بن غفير"، سيقود إلى اشعال المنطقة والعالم، ونحمل حكومة الاحتلال المسؤولية.

وقال الهباش في بيان صحفي :" إن هذه الاقتحامات المستمرة هي ذروة الحرب الدينية التي تشنها دولة الاحتلال ضد كل ما هو إسلامي في مدينة القدس، وانتهاك صارخ للقانون الدولي، وقرارات المجتمع الدولي".

وطالب بضرورة التحرك على المستويات كافة لوقف الانتهاكات المتكررة بحق المسجد الأقصى، مؤكدا أن شعبنا سيستمر بالدفاع عن مقدساته مهما بلغ الثمن ومهما كانت التضحيات.