هل قرر "رافينيا" الرحيل عن برشلونة؟

تحدث البرازيلي رافينيا، جناح برشلونة، عن مستقبله مع النادي الكتالوني، عقب مباراة ريال سوسيداد، أمس السبت، في الليجا.

وزعمت العديد من التقارير مؤخرا بأن رافينيا طلب الرحيل عن البارسا صوب أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال رافينيا في تصريح أبرزه فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "مستقبلي مع برشلونة واضح جدا، أريد البقاء هنا لسنوات عديدة".

وكان رافينيا انتقل من ليدز يونايتد إلى برشلونة في الصيف الماضي مقابل 58 مليون يورو، ولديه عقد مع البارسا حتى 2027.

يذكر أن برشلونة في حاجة لتحقيق دخل يبلغ 200 مليون يورو على الأقل، للهروب من قيود قانون اللعب المالي النظيف والسماح له بتسجيل عقود جديدة في الموسم المقبل.