الجهاد الإسلامي: استمرار العدوان "الإسرائيلي" على القدس سيقلب الأمور رأساً على عقب وسيغير كل الحسابات

أكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الأحد21/5/2023م، أن سياسات العدوان في القدس والمسجد الأقصى من اقتحامات واستفزاز لمشاعر شعوب الأمة العربية والإسلامية، وعقد اجتماع لحكومة الإرهاب والتطرف أسفل حائط البراق، تأتي في سياق الحرب الصهيونية ضد أرضنا وشعبنا.

وقالت الجهاد في بيان لها وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية":" إن محاولات هذه الحكومة استعادة زمام الأمور على حساب حقنا الثابت في القدس وكل ذرة من فلسطين، هي محاولات ستبوء بالفشل، وإن استمرارها سيقلب الأمور رأساً على عقب".

وشددت على أن العدوان في القدس سيغير كل الحسابات، فنحن لا نرى سبيلاً لمواجهة هذا العدوان سوى المقاومة وتصعيدها، وهذا الواجب الأساس والالتزام الأول عندنا، ونحن جاهزون في كل وقت للقيام بهذا الواجب دفاعاً عن شعبنا وأرضنا ومقدساتنا.

وفيما يلي نص البيان كاملاً:

🔻 بسم الله الرحمن الرحيم

تصريح صحفي

صادر عن حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين



تعقيباً على سياسات العدوان التي تنفذها حكومة الاحتلال الفاشية في القدس، تؤكد حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين على ما يلي:

أولاً: إن سياسات العدوان في القدس والمسجد الأقصى من اقتحامات واستفزاز لمشاعر شعوب الأمة العربية والإسلامية، وعقد اجتماع لحكومة الإرهاب والتطرف أسفل حائط البراق، يأتي في سياق الحرب الصهيونية ضد أرضنا وشعبنا.

ثانياً: إن محاولات هذه الحكومة استعادة زمام الأمور على حساب حقنا الثابت في القدس وكل ذرة من فلسطين، هي محاولات ستبوء بالفشل، وإن استمرارها سيقلب الأمور رأساً على عقب.

ثالثاً: العدوان في القدس سيغير كل الحسابات، فنحن لا نرى سبيلاً لمواجهة هذا العدوان سوى المقاومة وتصعيدها، وهذا الواجب الأساس والالتزام الأول عندنا، ونحن جاهزون في كل وقت للقيام بهذا الواجب دفاعاً عن شعبنا وأرضنا ومقدساتنا.

حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين

الأحد 1 ذو القعدة 1444هـ، 21 مايو 2023م