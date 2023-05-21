رفضاً للتطبيع: منتخب العراق ينسحب من بطولة العالم للمبارزة

أعلن منتخب العراق للمبارزة، انسحابه من المنافسات الفردية في بطولة العالم المقامة حالياً في إسطنبول، والمؤهلة لأولمبياد باريس، بعد أن أوقعته قرعة المنافسة في مواجهة منتخب الاحتلال.

ونشر الاتحاد العراقي للمبارزة بياناً في "فيسبوك"، كشف فيه عن قراره، وأوضح أن "قرار الانسحاب يأتي التزاماً بقانون تجريم التطبيع، الذي أقره البرلمان العراقي، ورفضاً للكيان الإسرائيلي المحتل، وتضامناً مع القضية الفلسطينية".

وأشار إلى أنّ المنتخب العراقي بانتظار منافسات الفرق، بعد أن انسحب من المنافسات الفردية، في انتظار إجراء القرعة التالية.

وكان مجلس النواب العراقي، قد صوّت بالإجماع، على قانون تجريم التطبيع مع الكيان "الإسرائيلي"، في أيار من العام الماضي، في قانون يعتبر الأوّل من نوعه عربياً وعالمياً صادر عن برلمان دولة.