خلال مؤتمر في غزة : فلسطين تسعى لمواكبة الابتكار و92% من الاسر في فلسطين لديها خدمة انترنت

نظمت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غزة، اليوم الأحد، فعالية بعنوان "تمكين أقل البلدان نموًا من خلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات"، عشية اليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات (wtisd-2023).

وحضر الفعالية التي نظمت بالتعاون مع اتحاد شركات أنظمة المعلومات الفلسطينية، في مدينة غزة، ممثل الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات الفلسطينية، أ. عمر شمالي، وأعضاء من المجلس الاستشاري للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وممثلين من القطاع العام والأكاديمي والخاص والنقابي.

وأكد م . سهيل مدوخ، وكيل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن فلسطين تسعى لمواكبة الابتكار والابداع في مختلف القطاعات لا سيما في مجال الاتصالات، موضحًا أن تكنولوجيا الاتصالات تلعب دوراً حيوياً في تسهيل التفاعلات بين أصحاب المصلحة المشاركين في مشاريع مختلفة وتحويل العمليات التجارية التقليدية إلى رقمية.

وذكر مدوخ، عن تقرير المركز الفلسطيني للإحصاء، أن 92% من الاسر في فلسطين لديها أو لدى أحد أفرادها إمكانية النفاذ إلى خدمة الإنترنت في المنزل، وبلغت نسبة الافراد الذين استخدموا الإنترنت من أي مكان 89% فلسطين، كما بلغت نسبة الافراد الذين يمتلكون هاتفا ذكيا في فلسطين 73%.

كما يشير التقرير إلى ارتفاع بعدد الاشتراكات في الاتصالات الخلوية المتنقلة في فلسطين مع نهاية العام 2022 لتصل إلى حوالي 4.4 مليون مشترك، وفق مدوخ.

وأشار وكيل الوزارة، إلى أن الوزارة قطعت شوطًا كبيرًا وقامت بالعديد من الخطوات التي من شأنها أن تعمل على تسريع التحول الرقمي ومنها:

!- إقرار الإطار الاستراتيجي للتحول الرقمي 2022-2024

2- تقديم (92) خدمة الكترونية حكومية من خلال النافذة الحكومية الموحدة.

3- توقيع مذكرة تفاهم مع حاضنة بناء الدولية للتنمية المستدامة من أجل المساهمة في تعزيز ريادة الأعمال في قطاع غزة.

4- تعزيز نظام التسجيل الموحد من خلال إنشاء مركز لدعم الخدمات الالكترونية الحكومية.

5- اعداد الاطار العام لمواءمة مهارات خريجي الحوسبة وتكنولوجيا المعلومات مع متطلبات سوق العمل.

6 -اعداد مقترح اللائحة التنظيمية لحاضنات ومسرعات الاعمال ومساحات العمل المشتركة.

7- اعداد نظام التسهيلات لدعم مجال تعيد الاعمال الرقمية والاقتصاد الرقمي وجاري اعتماده.

8- تدشين برنامج لتعزيز العمل عن بعد بالشراكة وزارة العمل ووزارة المالية وينفذ من الجامعة الإسلامية ممثلة بحاضنة التكنولوجيا والاعمال وشركة فيجن بلس، يستفيد منه 202 خريج.

9- اعتماد الاطار العام للاقتصاد الرقمي.

10- منح عدد من الموافقات لشركات لبناء شبكات الألياف الضوئية (fitth)، مما سيتيح لهذه الشركات تقديم خدمات الانترنت غير تقنية الالياف الضوئية للمنازل (ftth) وبسرعات عالية تصل إلى 1 جيجا/ ثانية.

11- تعزيز التواصل مع المؤثرين في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال المجلس الاستشاري للوزارة.

12- ترميز أكثر من 200 ألف مبنى في محافظات قطاع غزة ضمن مشروع الترميز البريدي، بما يعزز التجارة الالكترونية عبر المنصات والأسواق العالمية الالكترونية وعمليات تبادل البعائث والطرود البريدية وغيرها من الخدمات.

13- تستعد الوزارة خلال الفترة القادمة، لإطلاق المحفظة الرقمية الحكومية (barid_pay) .

من جهته، أكد أشرف اليازوري، في كلمة له عن اتحاد شركات أنظمة المعلومات الفلسطينية- بيتا، أن الاتحاد يسعى جاهدًا بالتعاون على كافة الأصعدة المحلية والدولية لتقديم كل ما يمكن ومن شأنه التطوير والنهوض في قطاع تكنولوجيا المعلومات وانعكاس تدخلاته على جميع الأصعدة.

وقال البازوري: إن "الاتحاد شهد في الآونة الأخيرة تدخلات عديدة وسبل تعاون مع عدة جهات وقطاعات للعمل سوياً ومعاً لتحويل الخدمات ومنظومة عملهم لمنظومة تكنولوجية رقمية، ووضع هذه الجهات والأفراد في مواكبة دائمة مع سرعة تطور التكنولوجيا العالمية".

وأضاف أن البنية الرقمية التي تعد الأساس لتطوير الاقتصاد الرقمي تحتاج في قطاع غزة للعديد من التطوير والمعدات، معربًا عن أسفه حول عدم امتلاك حل جذري لذلك، مشيرًا إلى أنه ما زال يستخدم في غزة حتى اللحظة شبكات الجيل الثاني.

وتم عرض العديد من النماذج الناجحة الفلسطينية للعديد من أعضاء الاتحاد وغيرهم من الشركات التي لها دور ولمسة عظيمة في تطويع الرقمنة والتحول التكنولوجيا لتقديم خدمات شركاتهم في الصعيد المالي والتسويقي والاجتماعي وغيرها.

كما وناقش مختصون في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال الفعالية، وفي جلسة حوارية، "تحديات التحول الرقمي والحلول الممكنة".

عمر شمالي، قال في كلمة له نيابة عن شركتي جول والاتصالات الفلسطينية: إن "إسرائيل تفرض قيوداً على إدخال الأجهزة والرادارات الخاصة بالجيل الثالث والرابع على قطاع غزة، ما وضع طريق من العقبات في التواصل مع العالم والخدمات المقدمة في العديد من المجالات".

وأضاف "سنستمر في تعزيز البنية التحتية في شبكة الاتصالات وتوفير أحدث التقنيات التكنولوجية للمشتركين، من أجل إيصال خدمات الاتصالات في أي منطقة بفلسطين، ولجميع الفئات".