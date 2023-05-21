ثابت يكشف لـ "فلسطين اليوم" تفاصيل مبادرة اعفاء اشتراكات الكهرباء لشهداء العدوان الأخير على غزة

كشف مدير العلاقات العامة والاعلام بشركة توزيع كهرباء غزة م. محمد ثابت، اليوم الأحد 21 مايو 2023، عن تفاصيل مبادرة اعفاء اشتراكات الكهرباء لشهداء العدوان الأخير على قطاع غزة، من سداد المتأخرات والديون المستحقة.

وأكد م. ثابت في تصريح خاص لـ "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أنّ شركة توزيع كهربا غزة قررت بناء على توجيهات لجنة متابعة العمل الحكومي، وانطلاقاً من مسؤوليتها الاجتماعية والوطنية اعفاء الاشتراكات المُسجلة باسم شهداء العدوان الأخير من جميع المستحقات والديون المتراكمة عليها مهما بلغت.

وقال ثابت: إن الشركة قررت اعفاء جميع الديون المستحقة على اشتراكات الشهداء، مضيفاً: "جميع الاشتراكات المُسجلة باسم الشهداء ستُعفى من الديون والمستحقات المتراكمة، حتى لو كان 5 اشتراكات باسم شهيد واحد وعليها جميعها ديون".

وقال: "إن مراجعة أهالي الشهداء تبدأ من بعد غدٍ الثلاثاء الموافق 23 مايو 2023، وبناء عليه يتم تسوية اشتراكات وتصفيرها من الديون المستحقة عليها على الفور".

وعن قيمة المبالغ المستحقة على اشتراكات شهداء العدوان الأخير، أشار إلى أنه حتى اللحظة لن تحصي الشركة المبالغ، وسيتبين ذلك عند مراجعة أسر الشهداء للشركة في الموعد المُحدد سابقاً.

وفي 9 مايو 2023، شن الاحتلال "الإسرائيلي" عدواناً جديداً على قطاع غزة استمر 5 أيام، أسفر عن استشهاد 33 فلسطينياً، وإصابة أكثر من 120، وتدمير عشرات المنازل بشكل كلي وجزئي.