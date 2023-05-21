بالفيديو مناورة عسكرية لحزب الله ..الدعوة عامة والرسالة "لإسرائيل" أولاً

نظم حزب الله اللبناني اليوم الأحد 21/5/2023مناورة عسكرية بالذخيرة الحية في أحد معسكراته في الجنوب بمحاذاة معلَم مليتا بمشاركة مقاتلين من مختلف الاختصاصات العسكرية حيث تم استعراض أسلحة وصواريخ وآليات، قبل أيام على الذكرى الـ23 لتحرير الجنوب اللبناني من الاحتلال الإسرائيلي في 24 أيار/مايو 2000

الدعوة التي وجهها حزب الله للمناورة لم تقتصر على الإعلاميين المقربين منه بل وسّع هذه الدعوات لتطال مختلف وسائل الإعلام المحلية والأجنبية على اختلاف ألوانها وانتماءاتها السياسية.

المناورة الميدانية محور متابعة من إسرائيل نظراً لحجمها وتوقيتها بالتزامن مع الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة والمسجد الأقصى وحديث أمين عام الحزب حسن نصرالله عن “وحدة الساحات”، وما يعني ذلك من جهوزية لدى المقاومة لفتح جبهة الجنوب أو لاستخدام الأراضي اللبنانية في عملية إطلاق صواريخ على شمال دولة الاحتلال كما حصل قبل فترة قصيرة.

رئيس المجلس السياسي في حزب الله هاشم صفي الدين قال للصهاينة خلال مناورات في جنوب لبنان: "لقد تابعنا فشلكم أمام أبطال سرايا القدس في غزة خلال معركة ثأر الأحرار".