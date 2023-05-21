هيئة الأسرى: استمرار سياسة التنكيل والعزل من قبل إدارة السجون الإسرائيلية  بحق الأسرى

تمارس إدارة السجون الإسرائيلية مختلف أصناف التعذيب وأقساها بحق الأسرى الفلسطينيين بشكل يومي، ومن أبرزها استخدام سياسة العزل، حيث تتعمد عزلهم لفترات طويلة وبشكل منفرد في زنزانة ضيقة تعج بالرطوبة، مظلمة ومتسخة، ومليئة بالحشرات، مما يسبب ويضاعف من الأمراض الصحية والنفسية للأسر.

وفي هذا السياق نقلت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الأحد، من خلال محاميها معتز شقيرات سلسلة تنقلات وعزل قامت بها ادارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، بحق عدد من الأسرى وهم:

1- الأسير زكريا تم نقله إلى عزل "أوهلي كيدار".

2- الأسير محمود العارضه تم نقله إلى عزل "إيشل".

3- الأسير عماد صوفي تم نقله إلى عزل "أيلون".

4- الأسير نديم عواد تم إحضاره إلى عزل "ايشل".

وأوضحت الهيئة بأن إدارة السجون الإسرائيلية تمنع الأسرى المعزولين من زيارة أهاليهم وتحرمهم من إدخال معظم احتياجاتهم الأساسية، وهذه السياسة تؤكد على مدى ظلم الاحتلال وبطشه وجبروته.