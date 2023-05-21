هيئة الأسرى : تحمل الاحتلال المسؤولية عن حياة المعتقل المصاب سامي جرادات

لم تترك سلطات الاحتلال إتفاقية أو ميثاق دولي إلى أن تنتهكه بشكل متواصل وتحديدا اتفاقية جنيف الرابعة في موادها 91 ، 92 والتي تكفل حق الأسرى بتلقي الرعاية الطبية والعلاج اللازم إضافة إلى توفير عيادة صحية وأطباء متخصصين .

وفي هذا السياق حملت هيئة شؤون الأسرى والمحررين سلطات الاحتلال وإدارة سجونه المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير سامي جرادات والمعتقل منذ عام 2003 والمحكوم بالسجن 22 مؤبداً و 50 عامًا والقابع في سجن رامون .

وقالت الهيئة: إن الأسير يحتاج إلى رعاية ومتابعة طبية حثيثة حيث كان من المفترض أن يجري له عملية خلال الشهر لكن ما زالت إدارة السجون تتعنت في إجرائها كجريمة تضاف إلى جرائم الاحتلال .

وطالبت الهيئة مجدداً المؤسسات الحقوقية والإنسانية، خاصة الصليب الأحمر، بالتدخل الفوري والسريع لوقف الجرائم الطبية بحق أسرانا داخل سجون الاحتلال .