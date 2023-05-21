متى عيد الأضحى المبارك 2023- 1444 كم يوم باقي لعيد الأضحى المبارك فلكيا، يوافق اليوم الأحد 21 مايو 2023 ميلادي، 1 ذي 1444 هجري، إذ يعني أن العد التنازلي لقدوم عيد الأضحى المبارك قد بدأ إذ يبحث معظم المسلمون عن موعد قدوم عيد الأضحى المبارك 2023 فلكياً، لأنه من المسلمات أن موعده هجريا يكون يوم 10 من شهر ذي الحجة من كل عام، لكن البحث يكون عن موعد قدومه وفق التاريخ الميلادي، وهو ما سنوضحه في هذه المقالة.

متى عيد الاضحى في عام 2023 فلكيا

متى عيد الاضحى في عام 2023؟ المسلمون يحتفلون بعيد الأضحى المبارك هو ثاني عيد للمسلمين بعد عيد الفطر السعيد، إذ إن سبب تسميته عيد الأضحى عندما أمر سيدنا إبراهيم على أن يُضحي بابنه سيدنا إسماعيل في رؤية، إلا إن الله عز وجل أنزل كبشا ليتم التضحية به بدلا من سيدنا إسماعيل، بات هذا اليوم عيد للمسلمين جميعاً، ومع البدء بشهر ذي القعدة، يبدأ المسلمون في البحث عن موعد عيد الأضحى المبارك ميلادي فلكيا، وينشر فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، تفاصيل تاريخ قدوم عيد الأضحى المبارك فلكيا.

كم باقي على عيد الأضحى 2023 فلكيا

كم باقي على عيد الأضحى 2023 فلكيا، من المقرر أن يصادف عيد الأضحى 2023، يوم 28 يونيو 2023، أي ما يوافق 10 ذي الحجة 1444 هجريًا، وبذلك يكون أول ايام عيد الأضحى المبارك 2023، باعتبارها مناسبة خاصة للمسلمين، مما يزيد من عمليات البحث عن موعد عيد الأضحى 2023، إذ يعني أن إجازة عيد الأضحى المبارك تبدأ من تاريخ 27 يونيو 2023، وتستمر لـ أربعة أيام مدة عيد الأضحى.

موعد عيد الأضحى 2023 ووقفة عرفات وصلاة العيد 1444

موعد عيد الأضحى 2023 ووقفة عرفات وصلاة العيد 1444، ينتظر المسلمون وقفة عرفة 1444- 2023، باعتبارها مناسبة خاصة، إذ يتقرب العبد فيها لله سبحانه وتعالى، بالصلاة والدعاء، ومن السنن المؤكدة في يوم عرفات، الصيام، لمن لم يحالفه الحظ في تأدية مناسك الحج، ومن المقرر أن يأتي يوم عرفات 2023 الموافق يوم الثلاثاء 27 يونيو 2023، متى عيد الأضحى المبارك 2023- 1444 كم يوم باقي لعيد الأضحى المبارك فلكيا.