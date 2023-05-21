الخارجية الأردنية تدين بأشد العبارات اقتحام بن غفير للأقصى

أدانت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم الأحد، بأشد العبارات إقدام ما يسمى بـ"وزير الأمن القومي الإسرائيلي" ايتمار بن غفير على اقتحام المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة.

اقتحم ما يسمى بـ"وزير الأمن القومي الإسرائيلي" ايتمار بن غفير برفقة عدد من المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك، اليوم الأحد، وسط حراسة أمنية مشدّدة.

وأفادت مصادر مقدسية، بأن بن غفير تجول في المنطقة الشرقية من المسجد الأقصى، فيما نفذ ما يزيد عن 260 مستوطنًا جولات استفزازية كما وأدوا طقوسًا تلمودية، وسط شعارات عنصرية.

اقتحام بن غفير، الذي استمر نحو ثلث ساعة، للأقصى، يعد المرة الثانية منذ توليه منصب "وزير الأمن القومي" في حكومة بنيامين نتنياهو في ديسمبر 2023.

وبحسب وسائل إعلام عبرية، فإن حكومة الاحتلال تعقد اجتماعها الاسبوعي صباح اليوم داخل أنفاق حائط البراق في القدس.