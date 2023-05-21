رسائل المنحة القطرية شهر 5 2023- رابط فحص 100 دولار شهر مايو، كانت التوقعات تشير إلى الإعلان عن موعد صرف المنحة القطرية 100 دولار لشهر مايو 2023، إذ تأملت الأسر المستفيدة من المنحة القطرية أن تبدأ الأمم المتحدة بإرسال رسائل 100 دولار يوم أمس السبت على أن تبدأ عملية الصرف اليوم الأحد، إلا إن التوقعات لم تسير كما تأمل المستفيدون من المنحة القطرية 100 دولار عن شهر مايو 2023، لذا باتوا يبحثون عن موعد صرف المنحة القطرية لشهر 5 الجاري.

متى صرف المنحة القطرية شهر 5 2023

متى صرف المنحة القطرية شهر 5 2023، وصل السفير القطري محمد العمادي إلى قطاع غزة ليلة أمس السبت عبر معبر بيت حانون أقصى شمال قطاع غزة، إذ إن زيارته للقطاع دورية لمتابعة المشاريع القطرية الجاري انشائها في قطاع غزة، والاعلان عن موعد صرف المنحة القطرية كما إنه توجه لتفقد الأضرار التي حدثت في مدينة حمد إثر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ومع تواجد السفير العمادي في غزة يزيد الحديث عن قرب صرف المنحة القطرية لشهر مايو الجاري.

رابط فحص 100 دولار شهر 5

رابط فحص 100 دولار شهر 5، على الرغم من تواجد السفير القطري محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة في القطاع منذ يومين إلا إنه حتى نهاية كتابة هذه المقالة لم يُعلن عن موعد صرف المنحة القطرية 100 دولار عن شهر مايو الجاري، لكن تشير التوقعات إلى إمكانية الإعلان عن موعد وآلية وتفاصيل صرف المنحة القطرية اليوم الأحد 21 مايو 2023 على أن يتم الصرف بدءاً من يوم غدٍ الاثنين، ويرفق فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، تفاصيل ومستجدات صرف المنحة القطرية شهر 5 الجاري.

تفعيل رابط فحص 100 دولار شهر مايو 2023

تفعيل رابط فحص 100 دولار شهر مايو 2023، لم يتم تفعيل رابط المنحة القطرية 100 دولار حتى اللحظة، وينتظر نحو 100 ألف مستفيد الإعلان عن موعد صرف المنحة القطرية وتفعيل رابط الفحص عبر الاستعلام الحكومي الخاصة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطاع غزة، إذ تُصرف المنحة القطرية تحت رعاية الأمم المتحدة وبمساعدة وزارة التنمية الاجتماعية، رابط فحص 100 دولار شهر مايو 2023 حال تفعيله اضغط هنا.