سعر الدولار مقابل الليرة السورية اليوم الأحد21/5/2023م، رصد فريق العمل في موقع "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، خلال الساعات الماضية عمليات بحث كثيرة من قبل الجمهور الاقتصادي العربي وخاصة السوري على سعر الدولار اليوم الأحد في سوريا لحظة بلحظة، وخاصة سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الامريكي، وبناء عليه سنخصص لكم هذه المقالة لتعرف على سعر الدولار اليوم الأحد في سوريا لحظة بلحظة، وفق تحديثات البنوك كذلك أسواق العمل السورية الرسمية والغير رسمية، فقد استقر سعر الدولار اليوم مقابل الليرة السورية خلال تعاملات أمس السبت 20 مايو/ أيار، وسط آمال واسعة على عودة العلاقات العربية

سعر الدولار في سوريا اليوم الأحد

واستقرت الليرة اليوم ، بعد يوم واحد من الصعود في محاولة استعادة ما خسرته على مدار الأيام الماضية حيث تجاوز سعر الدولار في السوق السوداء حاجز 9 آلاف ليرة سورية ، بعد تخفيض مصرف سوريا المركزي الليرة في مقابل الدولار في نشرة الحوالات.

سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في المصرف المركزي

وسجل متوسط سعر الدولار في البنوك السورية رسميا 6532 ليرة، وفقا لنشرة المصارف، في حين سجل الدولار رسميا 7800 ليرة وفقا لنشرة الحوالات والصرافة.

سعر الدولار مقابل الليرة السورية الآن

واستقر سعر الدولار اليوم مقابل الليرة السورية في السوق السوداء إلى 8550 ليرة للشراء و 8650 ليرة للبيع

سعر الريال والدرهم والدينار اليوم في سوريا

بحساب السعر وفقا للسوق السوداء فإن 100 دولار تساوي 855 ألف ليرة سورية.

الدولار ساعة بساعة في سوريا لحظة بلحظة

سعر اليورو اليوم في سوريا في السوق السوداء، كما حافظ سعر صرف اليورو اليوم في سوريا بالسوق السوداء على مستوى 9202 ليرة للشراء و 9315 ليرة للبيع

سعر الليرة التركية اليوم في سوريا في السوق السوداء

وبلغ سعر الليرة التركية اليوم في سوريا إلى 430 ليرة للشراء 437 ليرة للبيع

سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في المصرف المركزي

في مقالنا سعر الدولار في سوريا اليوم الأحد 21/5/2023م ، سنرفق لكن مقطع فيديو يوضح لكم أسعار صرف العملات مقابل الليرة السورية وكذلك سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية اليوم الأحد 21/5/2023م