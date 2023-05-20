بالفيديو سعر الدولار اليوم الأحد21/5/2023م في مصر تحديث يومي

سعر الدولار اليوم الأحد21/5/2023م في مصر تحديث يومي، يبحث الكثيرين من أصحاب التعاملات المالية والتجارية في الوطن العربي بشكل عام والمجتمع المصري بشكل خاص، كل يوم عن أسعار وقيمة العملة المصري مقابل العملات الأجنبية وخاصة الدولار الأمريكي الذي يشهد ارتفاعا ملحوظاً خلال الفترة الحالية في تعاملاته اليومية، الأمر الذي جعل من تداوله قيمة ومتابعة كبيرة لشرائه، لذلك قررنا أن نضع لكم في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" هذه المقالة سعر الدولار في السوق السوداء في مصر اليوم..سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية، بالإضافة سعر الدولار في مصر في السوق السوداء حتى اللحظه.

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

فقد حافظ سعر الدولار اليوم في مصر مقابل الجنيه على مستواه، خلال تعاملات أمس السبت 20 مايو/ أيار 2023.

سعر الدولار اليوم في مصر لحظة بلحظة

وحافظ سعر الدولار في البنك المركزي المصري مقابل الجنيه على استقراره عند 30.83 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع.

كم سعر الدولار اليوم في مصر

واستقر الجنيه المصري في البنوك العاملة في السوق المصري عند مستويات 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار اليوم في سوق السوداء المصرية

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع في بنك القاهرة .





أسعار الريال والدرهم والدينار اليوم في مصر

وسجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري الحكومي 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

الدولار في مصر اليوم

وكان أقل سعر للدولار وذلك للأسبوع الثامن على التوالي عند مستوى 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع في بنك مصر .

سعر الدولار في بنك cib

وحافظ سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي مقابل الجنيه المصري على أسعاره السابقة عند 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصر اليوم الأحد

وفي بنك الإسكندرية استقر سعر الدولار مقابل الجنيه عند 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك أبوظبي الإسلامي

استقر سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في بنك أبوظبي الإسلامي عند 30.9 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في شركات الصرافة

استقرت أسعار الدولار في شركات الصرافة عند مستوى 30.75 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع

أسعار اليورو والجنيه الإسترليني في مصر

في مقالنا سعر الدولار اليوم الأحد21/5/2023م في مصر تحديث يومي السوق السوداء، سنرفق لكن مقطع فيديو يوضح لكم أسعار صرف العملات مقابل الجنيه المصري وكذلك سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد21/5/2023م