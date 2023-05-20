بالفيديو سعر صرف الدولار في لبنان لحظة بلحظة اليوم الأحد21/5/2023م

سعر صرف الدولار في لبنان لحظة بلحظة اليوم الأحد21/5/2023م، في كل صباح يوم تزداد عمليات البحث المكثفة عبر محرك قوقل وغيرها من مواقع التواصل الاجتماعي بحثاً عن سعر صرف العملات المحلية في كل دولة مقابل الدولار الأمريكي، من أبرز ذلك هو البحث عن قيمة صرف الدولار في لبنان، أي سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية لليوم الأحد21/5/2023م، لهذا سنوضح لكم في هذه المقالة التي سنخصصها لكم في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" للاجابة على تساؤلات عمليات البحث عن سعر صرف الدولار في لبنان اليوم الأحد21/5/2023م.

سعر الدولار في لبنان اليوم

استقرت سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية، خلال تعاملات أمس السبت 20 مايو/ أيار مع طلب الإنتربول اعتقال حاكم المصرف المركزي

وتدخل الليرة اللبنانية اليوم الرابع على التوالي مستقرة في السوق السوداء، بفعل استمرار تدخل مصرف لبنان المركزي لضبط السوق وضخ الدولار في منصة صيرفة لمنع أية ارتفاعات للدولار .

سعر الدولار اليوم في لبنان السوق السوداء

وحافظ سعر الدولار على منصة صيرفة التابعة للبنك المركزي اللبناني على مستواه عند 86.300 ألف ليرة لبنانية وسط نشاط للتعاملات بقيمة 125 مليون دولار وفقا لأخر بيانات صادرة عن مصرف لبنان المركزي.

سعر صرف الدولار في لبنان لحظة بلحظة

وعلق حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة إنه سيتنحى فوراً حال صدور حكم قضائي بحقه، نافياً الاتهامات الموجهة إليه، في الوقت الذي يعتزم فيه الطعن على مذكرة الاعتقال الفرنسية ، معتبراً أنها مخالفة لأصول الاتفاقيات بين فرنسا ولبنان.

سعر الدولار اليوم في لبنان

استقر سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم في السوق السوداء عند مستوي 94.300 ألف ليرة للشراء و 94.500 ألف ليرة للبيع وهي نفس أسعار أمس

سعر الدولار الرسمي مقابل الليرة اللبنانية

وسجل سعر الدولار اليوم وفقا للبنك المركزي اللبناني 15 ألف ليرة