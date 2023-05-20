شاهد الان مباراة برشلونة وريال سوسيداد بث مباشر يلا شوت

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وستقام مباراة برشلونة و ريال سوسييداد على أرضية ملعب كامب نو معقل برشلونة، والذي سيكرم فيه فريق برشلونة بعد تتويجه في الدوري الاسباني بطلاً، وستكون مشاهدة مباراة برشلونة و ريال سوسييداد الحكم: خافير ألبيرولا روخاس قائد لادارة اللقاء الذي سيقام الساعة الـ22:00 بتوقيت القدس الشريف ومكة المكرمة والدوحة .

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وبث مباشر مباراة برشلونة و ريال سوسييداد ستكون منقولة كما جرت العادة عبر شبكة قنوات بي ان سبورت القطرية وتحديداً beIN Sports 1 HD Premium و beIN Sports HD 1 بتعليق حسن العيدروس.





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