كم ستبلغ درجات الحرارة يومي الأحد والإثنين في فلسطين؟

تحدث الراصد الجوي ليث العلامي، مساء اليوم السبت20/5/2023م، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ليومي الأحد والإثنين في فلسطين.

وقال العلامي عبر صفحته في "الفيس بوك":" ضمن استمرار التقلبات الجوية ترتفع درجات الحرارة يوم غدٍ الأحد ويكون الطقس خماسيني حار ومُغبر يوم الاثنين".

وأشار إلى أن التقلبات الجوية وعدم ثبات الطقس على نمط ونظام واحد قد تستمر حتى بداية شهر 6 المقبل، مضيفاً "من الممكن بشكل أولي ان يكون في فرص لهطول أمطار نهاية الشهر الجاري".

وشهدت الحالة الجوية الفلسطينية اليوم، اجواء غائمة بشكل عام ربيعيا لطيفة ومعتدلة نهارا ولم يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث بقيت ادنى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية ، والرياح كانت جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.