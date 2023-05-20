"كهرباء غزة" تقرر تسوية ديون شهداء معركة "ثأر الأحرار"

أعلنت شركة توزيع الكهرباء بمحافظات غزّة، مساء يوم السبت20/5/2023م، عن تسوية كافة الديون والمتأخرات عن اشتركات الكهرباء المسجلة بأسماء الشهداء، وإبراء ذمتهم بشكلٍ كامل حتى تاريخ الاستشهاد.

وأكدت الشركة في بيان لها وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أنّ ذلك يأتي انطلاقًا من المسؤولية الوطنية والمجتمعية، لشركة توزيع كهرباء محافظات غزة تجاه أبناء شعبنا في قطاع غزة، والذي تعرض لعدوان غاشم في مايو الجاري، داعية ذوي الشهداء، لمراجعة أفرع الشركة كل حسب محافظته لاستكمال الإجراءات المتعلقة بتلك التسويات اعتبارًا من تاريخ 23/5/2023م.

وفيما يلي نص البيان كاملاً:

إعلان هام من شركة توزيع كهرباء محافظات غزة

انطلاقاً من المسؤولية الوطنية والمجتمعية لشركة توزيع كهرباء محافظات غزة تجاه أبناء شعبنا في قطاع غزة والذي تعرض لعدوان غاشم (مايو 2023) من قبل الاحتلال الإسرائيلي أدى إلى سقوط عدد من الشهداء الأبرار فإن الشركة انطلاقا من تلك المسؤولية ومساندةً لأسر الشهداء قررت تسوية كافة الديون والمتأخرات عن اشتراكات الكهرباء المسجلة بأسماء الشهداء، وإبراء ذمتهم بشكل كامل حتى تاريخ الاستشهاد.

وتنفيذاً لهذا القرار فإن الشركة تدعو ذوي الشهداء لمراجعة أفرع الشركة كل حسب محافظته لاستكمال الإجراءات المتعلقة بتلك التسويات اعتبارا من تاريخ 23/5/2023م.