بالفيديو مهرجان ثأر الأحرار...حشدٌ يحرج "إسرائيل" واستفتاء جديد للجهاد

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:17 م
20 مايو 2023
مهرجان ثار الاحرار في غزة 2023
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