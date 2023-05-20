بالفيديو مهرجان ثأر الأحرار...حشدٌ يحرج "إسرائيل" واستفتاء جديد للجهاد

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مهرجان ثأر الأحرار...حشدٌ يحرج "إسرائيل" واستفتاء جديد للجهاد
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:17 م
20 مايو 2023
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