تقارير
عربي ودولي
رياضة
منوعات
مقالات
أسرى
اقتصاد
محلي
القدس
مؤسسات
اتصل بنا
من نحن
تقارير
عربي ودولي
رياضة
منوعات
مقالات
أسرى
المزيد
اقتصاد
محلي
القدس
مؤسسات
اتصل بنا
من نحن
حالة الطقس
القدس - فلسطين
الإثنين
25° - 21°
أسعار العملات
دولار أمريكي
3.63
يورو
3.99
جنيه مصري
0.12
دينار أردني
5.11
جنيه إسترليني
4.58
الرئيسية
أحداث الساعة
تفاصيل الخبر
بالفيديو
مهرجان ثأر الأحرار...حشدٌ أحرج "إسرائيل" واستفتاء جديد للجهاد
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:17 م
20 مايو 2023
متعلقات
أبو مجاهد: مهرجان "ثأر الأحرار" يوجّه رسائل للاحتلال "المقاومة بخير"
04:10 م
جماهير حاشدة تشارك في مهرجان"ثأر الأحرار" الذي تقيمه "الجهاد" في قطاع غزة وجنين ولبنان وسورية
02:17 م
هل تبحث "إسرائيل" من خلال مسيرة الأعلام عن إعادة هيبتها التي فقدتها في "ثأر الأحرار"؟
11:59 ص
القيادي الحرازين: مهرجان ثأر الأحرار استفتاء على التمسك بخيار المقاومة
11:28 ص
عاجل