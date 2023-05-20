الإعلام "الإسرائيلي" لـ"نتنياهو": أين الردع الذي تتحدث عنه..!

لا يزال الاعلام "الإسرائيلي" بكافة مكوناته، يتساءل عن طبيعية وكيفية الردع الذي يتحدث وتحدث بها رئيس حكومة الاحتلال "بنيامين نتنياهو" عقب معركة "ثأر الاحرار" التي خاضتها سرايا القدس ومعها فصائل المقاومة رداً على اغتيال قادة المقاومة.

وعلق المحلل "الإسرائيلي عاموس هرئيل"، على تصريحات "نتنياهو" الذي يزعم فيها تحقيقه الردع في قطاع غزة بعد الجولة الأخيرة، خاصة يومي الخميس والجمعة التي أعلنت فيها المنظومة الأمنية "الإسرائيلية" حالة الاستنفار خوفاً من رد المقاومة على مسيرة "الأعلام"، قائلاً:" حالة التأهب الأمني الشديد طوال يومي الخميس والجمعة، تتناقض مع تصريحات نتنياهو حول ما سمي انتصارًا في جولة التصعيد الأخيرة مع غزة"

القناة 12 العبرية، بدورها، علقت على تصريحات "نتنياهو"، مؤكدة أن العملية العسكرية ضد غزة لم تعزز الردع "الإسرائيلي".

في حين قال حدشوت العبري،" الجهاد الإسلامي يقيم حفلاً كبيراً في قطاع غزة وسوريا ولبنان وكأنه لم يقتل أحدا منهم.. نتساءل أين الردع الذي يتحدث به رئيس حكومة نتنياهو!!