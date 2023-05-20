بالفيديو "ليفربول"يتعادل مع أستون فيلا بهدف مقابل هدف يُبقي على آماله بالتأهل الى دوري الأبطال

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 07:49 م
20 مايو 2023
اعلان اسفل صورة الخبر (تويتر) اعلان اسفل صورة الخبر (تويتر)

حسم التعادل الإيجابي (1-1) مواجهة ليفربول وأستون فيلا، اليوم السبت على ملعب "أنفيلد"، بالجولة 37 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم أستون فيلا بهدف جاكوب رامزي في الدقيقة 27، وأدرك روبرتو فيرمينو التعادل بهدف في الوقت القاتل بالدقيقة 89.

وتوقفت سلسلة ليفربول الأخيرة عند 7 انتصارات متتالية، لكنه تمسك بخيط رفيع بشأن فرص تأهله لدوري أبطال أوروبا.

ورفع ليفربول (37 مباراة) رصيده إلى 66 نقطة في المركز الخامس، بفارق 3 نقاط خلف نيوكاسل ومانشستر يونايتد (36 مباراة) صاحبي المركزين الثالث والرابع.

أهداف ليفربول واستون فيلا اليوم يوتيوب

 

اعلان اسفل نص الخبر (فيسبوك) اعلان اسفل نص الخبر (فيسبوك)

متعلقات