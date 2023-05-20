"الخارجية الباكستانية" تدين اقتحام أعضاء كنيست الاحتلال باحات الأقصى

أدانت الخارجية الباكستانية في بيان لها، اليوم السبت20/5/2023م، اقتحام المسجد الأقصى المبارك، من قبل أحد أعضاء حكومة الاحتلال "الإسرائيلي" وأعضاء من الكنيست، تحت حماية قوات الاحتلال "الإسرائيلي".

وأكدت الخارجية، أن انتهاك حرمة أحد أقدس الأماكن في الإسلام يشكّل حدثًا آخر مقيتًا في سلسلة من الإجراءات الإسرائيلية التصعيدية التي لا تحترم المشاعر الدينية لأكثر من 1.5 مليار مسلم حول العالم.

كما أكدت أن باكستان تجدد التأكيد على أن مثل هذه الأعمال تتعارض مع الحق في حرية التعبير والدين أو المعتقد للشعب الفلسطيني، وتتحدى جميع القوانين والأعراف الإنسانية وحقوق الإنسان، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة التي تصاعدت بشكل واضح منذ بداية هذا العام.

وجددت التأكيد على دعمها غير المحدود للقضية الفلسطينية، ودعوتها لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة ومستقلة ومتصلة جغرافيا، على حدود ما قبل عام 1967، وعاصمتها القدس الشريف، كونه الحل الوحيد العادل والشامل للقضية الفلسطينية.