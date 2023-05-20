مصادر لـ"فلسطين اليوم" تكشف موعد صرف المنحة القطرية عن شهر5

كشفت مصادر خاصة لـ" وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، مساء اليوم السبت20/5/2023م، عن موعد صرف المنحة القطرية عن شهر 5-2023م.

ورجحت المصادر أن يتم صرف المنحة القطرية 100دولار لـ100ألف أسرة فقيرة في قطاع غزة يوم الإثنين المقبل 22/5/2023م، بواقع 310شيكل لكل عائلة.

وعللت المصادر أن التأخير في عملية صرف المنحة يرجع لأسباب خاصة تتعلق باللجنة القطرية التي يرأسها السفير القطري محمد العمادي الجهة الداعمة.

يشار إلى أن اللجنة القطرية قامت بصرف المنحة القطرية 100 دولار للأسر المتعففة عن شهر ابريل 2023، بتاريخ 11- 4- 2023، عبر نحو 300 مركز ومحل تجاري في قطاع غزة.

رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار لشهر 5 الاستعلام الحكومي اضغط هنا