زوارق الاحتلال تطلق النار صوب مراكب الصيادين في بحر شمال غزة

أطلقت زوارق الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، النار تجاه مراكب الصيادين في عرض البحر شمال قطاع غزة.

وأفادت مراسل "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية"، بأن زوارق الاحتلال فتحت النيران صوب مراكب الصيادين اثناء عمليهم في صيد السمك في بحر بلدة بيت لاهيا.

وذكر المراسل، أن بعض الصيادين اضطروا للانسحاب إلى الشاطئ خشية من تعرض حياتهم للخطر.

وكانت الشرطة البحرية بغزة، قد أعلنت اليوم، انها نتابع أعمال البحث عن صياد فقدت آثاره صباح اليوم.

وقالت انه وبعد تصادم مركبه مع قارب مصري قرب الحدود البحرية الجنوبية لقطاع غزة، وقد أصيب معه صياد آخر تم نقله للمستشفى لتلقي العلاج.