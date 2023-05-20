تقرير طبي: البامية علاج سحري لمرض السكري

يعد ارتفاع مستويات السكر في الدم أحد أعراض مرض السكري، وهو حاليًا أحد الأمراض الأيضية الأكثر شيوعًا في جميع أنحاء العالم، يجب على مرضى السكري توخي الحذر بشكل خاص بشأن ما يضعونه في أطباقهم.

مؤخرًا، أظهر الباحثون أن العديد من الفواكه والخضروات بشكل طبيعي تحارب مرض السكري. ولكن البامية ، أفضلها. ولكن لفهم دور البامية في إدارة مرض السكري، من المهم معرفة القيمة الغذائية للبامية.

القيمة الغذائية للبامية

100 جرام من البامية بها 35 سعرة حرارية و 1.3 جرام من البروتين و 0.2 جرام من الدهون.

يقول خبراء التغذية البامية هي مصدر كبير للألياف، والفيتامينات الأساسية مثل فيتامين ب 6 ، والفولات. إلى جانب كونها غنية بمضادات الأكسدة ، فإن البامية مصدر ممتاز للألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان التي تستغرق وقتًا للهضم ، مما يجعلها خيارًا غذائيًا ممتازًا لمرضى السكري. حيث تساعد الألياف القابلة للذوبان في استقرار السكر. كما ان الأطعمة منخفضة المؤشر الجلايسيمي تضمن ثبات مستويات السكر في الدم وتأخر هضم السكر الذي يتم إطلاقه من الطعام.

تناول البامية يعزز إدارة الوزن بشكل جيد. ويبقي المعدة ممتلئة لفترة طويلة ويقلل من الرغبة الشديدة في تناول الاكل لأنها مليئة بالألياف. بعبارة أخرى ، البامية خضروات رائعة جديدة للتحكم في مستويات السكر في الدم.

طرق استخدام البامية:

طبيب البوابة: البامية علاج سحري لمرض السكري

البامية المطبوخة

أضفها إلى الحساء واليخنات. بعد إزالة الجزء العلوي، يمكنك تقطيع البامية حسب الرغبة وطبخها مع القليل في الزيت حتى تتحمر قليلاً ثم إضافتها الى الخضروات.

ماء البامية

ماء البامية مشروب رائع. لقد تم استخدامه منذ سنوات عديدة ، ولكن مع الدراسات العلمية الحديثة التي تدعم الفوائد الصحية ، فإنه أصبح شائعًا بسرعة.

من الممارسات العلاجية الشائعة شرب ماء البامية أول شيء في الصباح على معدة فارغة لتحقيق أقصى قدر من الفوائد الصحية ، ومع ذلك ، لا يوجد بحث يدعم الادعاء بأن ماء البامية أكثر فائدة في الصباح منه في أوقات أخرى من اليوم.

فوائد صحية أخرى:

هناك العديد من الفوائد الصحية الأخرى المرتبطة بتناول البامية.

• يساعد في منع الإمساك ، ومتلازمة القولون العصبي ، ويقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم.

• يساعد على خفض نسبة الكوليسترول.

• بذور البامية لها تأثير مضاد للإجهاد أيضًا.