بلدية القرارة بخانيونس تطلق سوقًا شعبيًا في شارع السكة

افتتحت بلدية القرارة في خانيونس جنوب قطاع غزة، اليوم السبت، سوقاً شعبياً في شارع السكة وسط البلدة بحضور لافت من المواطنين والتجار والباعة في يومه الأول.

وأوضحت البلدية، في بيان لها، إن "السوق الشعبي الذي يُعد الأول من نوعه في القرارة سيتم افتتاحه كل يوم سبت من كل أسبوع بحضور العديد من التجار والباعة سواء من داخل القرارة أو من مختلف مدن قطاع غزة".

وذكرت أن السوق جاء من أجل سد احتياجات المواطنين في المنطقة من المستلزمات المعيشية، وكذلك خدمةً لأهالي القرارة وتوفير الوقت والجهد عليهم في تلبية متطلباتهم من الأسواق الشعبية في المدن المجاورة.

وأشارت البلدية إلى أن السوق متاح حالياً بشكل مجاني للباعة، كما وسيتم افتتاح سوقين آخرين أحدهما للمواشي والآخر للجملة قريباً.



