أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، عن تمكن وحدات من الجيش الروسي من مقتل 535 جنديًا أوكرانيا خلال الأربع والعشرون ساعة الماضية.

وذكرت الدفاع الروسية، في بيان لها، أنه تم قتل هؤلاء الجنود الأوكرانيين خلال الاشتباكات العسكرية المسلحة على محور كوبيانسك، وكراسني ليمان وخيرسون، إضافة إلى محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه.

وأضاف أن الدفاعات الجوية الروسية اعترضت 12 صاروخًا من نوعي (HIMARS) و (Storm Shadow).

وأشارت الوزارة، إلى استمرار معارك تحرير الجزء الغربي من مدينة أرتيوموفسك (باخموت).

وبلغ مجموع الخسائر التي لحقت بقوات كييف منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في 24 فبراير الماضي، 428 طائرة، و234 مروحية، و4236 طائرة بدون طيار، و423 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و9236 دبابة ومدرعة أخرى، بحسب بيانات وزارة الدفاع الروسية.

كما وخسرت قوات كييف، 100 1 راجمة صواريخ، و4859 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون و10322 مركبة عسكرية خاصة.