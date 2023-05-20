أخر الترسانات التي كُشف عنها :"الشبــح" شارك في العدوان ضد غزة فما هي المهمة التي نفذها ؟

تواصل مواقع الاحتلال "الإسرائيلي" كشف مزيد من الترسانات العسكرية التي أستخدمها خلال الجولة الأخيرة ثأر الاحرار مع غزة والتي قادتها "سرايا القدس" ، ليعلق قادتها بعد أسبوع من انتهاء الجولة بالقول: "استخدمنا جميع الأدوات المتاحة التي لا نهاية لها لدينا، بما في ذلك الطائرات الاستخبارية المأهولة".

كشف موقع واي نت العبري، اليوم السبت 20/5/2023 ، عن استخدام الجيش "الإسرائيلي" لقدرات استخباراتية تتمتع بها طائرات حربية وأخرى استطلاعية استخباراتية مأهولة، خلال جولة القتال الأخيرة في قطاع غزة.

ووفقًا لتقرير في الموقع العبري، فإن طائرات حربية من طراز F35 حلقت في أجواء قطاع غزة خلال العملية، ونقلت معلومات استخباراتية حول بعض الأهداف لطائرات مروحية وحربية أخرى وكذلك لقوات برية وغيرها، للعمل على استهدافها.

وقال ضابط "إسرائيلي" كبير، أنه تم استخدام قدرات خاصة بتلك الطائرات المسماة "الشبح" لم يتم استخدامها من قبل في رصد استخباراتي مميز لبعض الأهداف، وهي خاصية تستخدم بالأساس على الجبهة الشمالية وفي مناطق بعيدة جدًا عن "حدود إسرائيل". وفق قوله.

وبين الضابط أنه تم استخدام تقنيات الكشف والتعقب المتطورة الموجودة على هذه الطائرات خلال جولة ثأر الاحرار التي قادتها سرايا القدس بغزة، ما سمح بإغلاق دوائر بسرعة، وأدى ذلك لتقصير الجولة وتدمير أهداف كثيرة.

وبحسب التقرير، فإن طائرات الشبح هي من رصدت أحد الصواريخ التي تم اعتراضها من قبل منظومة "مقلاع داوود" خلال تحليقها في سماء غزة، لحظة إطلاقه، وحدد مكان إطلاقه، وتواصلت فورًا مع منظومة الدفاع الجوي التي استعدت لإسقاطه.

وكانت هذه المنظومة أسقطت صاروخين أحدهما أطلق على "تل أبيب"، والآخر على مدينة القدس.

وقال الضابط: "استخدمنا جميع الأدوات المتاحة التي لا نهاية لها لدينا، بما في ذلك الطائرات الاستخبارية المأهولة ..

ترجمة صحيفة القدس الفلسطينية