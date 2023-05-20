"برشلونة أم سان جيرمان".. أين سيكون نجم مانشستر سيتي الموسم المقبل؟

اعترف جناح نادي مانشستر سيتي، الدولي البرتغالي برناردو سيلفا، بأنه يخطط لإنهاء الموسم الحالي مع "السيتي" قبل تقييم مستقبله في الصيف.

ولطالما ارتبط سيلفا بالرحيل عن ملعب "الاتحاد"، بعد فوزه بكل شيء مع الفريق السماوي، ما عدا مسابقة دوري أبطال أوروبا والتي قد يتوج بها البرتغالي أخيراً هذا الموسم حيث بلغ مع فريقه المباراة النهائية.

ولا يزال برشلونة حريصاً على ضم البرتغالي الدولي بعد فشله في التعاقد معه الصيف الماضي وأثناء فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة.

ووفق وسائل اعلام رياضية، فإن مسؤولي مانشستر سيتي سيسمحون برحيل سيلفا إذا طلب ذلك، لكن سيطالبون بما يقرب من 75 مليون جنيه إسترليني لتسريح للاعب البالغ من العمر 28 عاماً.

في حين أن برشلونة سيكون الوجهة المفضلة لسيلفا إذا غادر ملعب "الاتحاد"، هناك أيضا اهتمام بلاعب خط الوسط من باريس سان جيرمان.

وأكدت مصادر لـ"90min"، أن سيلفا يخطط للانتظار حتى نهاية الموسم الحالي ولن يتخذ قراراً بشأن مستقبله حتى يعرف ما إذا كان برشلونة سيكون لديه الإمكانيات المالية للتعاقد معه.

وقدم برشلونة خطة جدوى لمسؤولي الدوري الإسباني على أمل الحصول على إذن للتعاقد مع لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، مع وضع أولويتهم الأولى لعودة ليونيل ميسي للفريق الكتالوني.

وذكرت "90min"، أنه في حال عدم قيام برشلونة ولا باريس سان جيرمان بإضفاء الطابع الرسمي على اهتمامهما، فإن سيلفا، الذي لم يتبق سوى عامين على عقده الحالي مع مانشستر سيتي، قد يميل إلى تمديد إقامته في ملعب "الاتحاد" لمدة ست سنوات أخرى.