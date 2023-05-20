مدينة أمريكية ستصبح تحت إدارة عربية قريباً

تمكنت مذيعة تلفزيونية أمريكية سابقة، من أصول عربية، من الفوز بانتخابات رئاسة بلدية جاكسونفيل بولاية فلوريدا لتصبح أول امرأة على الإطلاق، وثاني ديمقراطية تفوز بسباق رئيس البلدية هناك منذ عقود.

وتعهدت الديمقراطية دونا ديغان بأن تكون صانعة التغيير، وفازت على ديفيس في أربع نقاط، وحصلت على 52 في المئة من الأصوات مقابل 48 من الأصوات لمنافسها.

وقالت ديغان للجمهور بعد فوزها في الانتخابات: "الحب فاز اليوم، أنا متحمسة لإدارة مدينة ترى الجميع، وتجلب الجميع إليها، وتعطي كل شخص صوتا".

تنحدر ديغان من عائلة حزوري، وهي عائلة بارزة في المجتمع العربي بمدينة جاكسونفيل.

وستكون ديغان ثاني عمدة من العرب الأمريكيين، حيث احتل ابن عمها تومي منصب رئيس البلدية من عام 1987 إلى عام 1991.

ومع توقع أن يشغل رون سالم منصب الرئيس القادم لمجلس المدينة، سيكون كل أعضاء مجلس المدينة المنتخب من الأمريكيين العرب.

وعملت دونا كمذيعة معروفة في قناة فيرست كوست نيوز لما يقارب الثلاثة عقود، وساهمت لمدة 24 عاماً في دعم حملة لتشخيص سرطان الثدي.