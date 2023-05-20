تقرير: إسرائيل تعترف لواشنطن بقتل شيرين أبو عاقلة

كشفت قناة "الجزيرة" في تقرير نشرته بالذكرى الأولى على مقتل شيرين أبو عاقلة بأن إسرائيل اعترفت للقيادة الأمريكية بمسؤوليتها عن مقتل صحافيتها.

وقال التقرير إن "مسؤولا إسرائيليا كبيرا في مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي السابق بيني غانتس اعترف لمسؤولين أمريكيين أن الرصاصة التي قتلت أبو عاقلة أطلقها جندي إسرائيلي".

ونقلت عن مصدر اطلع على هذا الاعتراف قوله إن "المسؤول الإسرائيلي قال إن قتل شيرين كان خطأ لكنه أصر على أن إسرائيل لن تعلن أو تعترف بذلك رسميا".

وقتلت الصحافية شيرين أبو عاقلة في 11 مايو العام الماضي، برصاص القوات الإسرائيلية خلال تغطيتها اشتباكات في مدينة جنين بالضفة الغربية.